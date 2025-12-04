Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 22:32

Путин назвал один из лучших городов мира

Путин сравнил Москву со сказкой и назвал одним из лучших мегаполисов мира

Владимир Путин и индийские журналисты Владимир Путин и индийские журналисты Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в беседе с представителями индийского медиахолдинга India Today Group назвал Москву одним из ведущих мегаполисов мира и дал гостям рекомендацию по срокам визита. Вице-президент группы Калли Пури Бхандал, впервые посещая РФ, назвала столицу великолепным городом, похожим на сказку.

В ответ Путин согласился с этой оценкой и предложил гостям продлить пребывание в мегаполисе, чтобы увидеть его в новогоднем убранстве. Он также рекомендовал посетить и другие российские города, особенно отметив Санкт-Петербург.

Сейчас все только еще начинается. Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира. И конечно, вам надо обязательно побывать в других крупных городах России, посмотреть. Я всем предлагаю Петербург, потому что это мой родной город, — сказал Путин.

Ранее российский лидер в беседе с индийскими журналистами заявлял, что Китай и Индия являются близкими друзьями России, и страна дорожит этими отношениями. По его словам, Москва ценит взаимодействие с Пекином и Нью-Дели и поддерживает конструктивный диалог с обеими странами.

Владимир Путин
Москва
Санкт-Петербург
Индия
