Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России

Китай и Индия являются близкими друзьями России, и страна дорожит этими отношениями, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today. По его словам, Москва ценит взаимодействие с Пекином и Нью-Дели и поддерживает конструктивный диалог с обеими странами.

Индия и Китай — наши близкие друзья, мы этим очень дорожим, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин способны находить решения даже самых сложных вопросов благодаря своей мудрости. В то же время Москва не вмешивается в двусторонние отношения этих стран.

Ранее политолог Юрий Самонкин предположил, что личная встреча Моди с Путиным у трапа символизирует особые, доверительные и неформальные отношения между лидерами. Он также отметил, что вокруг России формируется «клуб друзей» из стран с общими взглядами, в то время как Запад продолжает действовать в парадигме холодной войны.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России важна оценка визита Путина в Индии самой принимающей стороной, а не мнение «за океаном». Представитель Кремля также подчеркнул теплый прием российского лидера.