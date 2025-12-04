Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле ответили на теплый прием Путина в Индии

Песков: России важна реакция Индии на визит Путина, а не мнение за океаном

Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам. Справа: премьер-министр Индии Нарендра Моди Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам. Справа: премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Для России имеет значение оценка визита главы государства Владимира Путина не «за океаном», а в самой Индии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал теплый прием российского лидера в южноазиатской стране, сообщает ТАСС.

Не надо думать, что подумают за океаном, важно, что здесь, — сказал Песков.

Ранее в правительстве Индии заявили, что премьер-министр Нарендра Моди лично встретит президента России на авиабазе Палам ВВС Индии. Такой шаг считается редким дипломатическим жестом. Кроме того, стало известно, что к приезду Путина в Индию создали его портрет из песка. Его сделал местный художник Манас Кумар.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила NEWS.ru, что Россия нацелена на всестороннее партнерство с Индией и будет противодействовать попыткам со стороны внешних сил подорвать его. По ее словам, российская политика по отношению к Индии не является конъюнктурной. Дипломат заверила, что работа по сопряжению национальных платежных систем, увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах и по выстраиванию перспективных транспортно-логистических маршрутов будет продолжена.

