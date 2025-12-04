Для Путина готовят редкий дипломатический жест Премьер Моди собирается лично встретить Путина по его прибытии в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам ВВС Индии, сообщил ТАСС источник в правительстве республики. Он добавил, что такой шаг является редким дипломатическим жестом.

Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам. Это редкий дипломатический жест, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что к приезду Владимира Путина в Индию создали его портрет из песка. Его сделал местный художник Манас Кумар.

До этого СМИ писали, что Индия может взять в аренду у России атомную подводную лодку. Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет, и, хотя сроки могут быть пересмотрены, обе стороны считают их реалистичными.

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что Индия станет лидером мирового роста в ближайшие десятилетия. Он подчеркнул, что Москва делает стратегическую ставку на развитие сотрудничества с Нью-Дели. По его словам, страна уже является одним из ключевых драйверов глобальной экономики.