Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:06

Для Путина готовят редкий дипломатический жест

Премьер Моди собирается лично встретить Путина по его прибытии в Индию

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам ВВС Индии, сообщил ТАСС источник в правительстве республики. Он добавил, что такой шаг является редким дипломатическим жестом.

Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам. Это редкий дипломатический жест, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что к приезду Владимира Путина в Индию создали его портрет из песка. Его сделал местный художник Манас Кумар.

До этого СМИ писали, что Индия может взять в аренду у России атомную подводную лодку. Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет, и, хотя сроки могут быть пересмотрены, обе стороны считают их реалистичными.

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что Индия станет лидером мирового роста в ближайшие десятилетия. Он подчеркнул, что Москва делает стратегическую ставку на развитие сотрудничества с Нью-Дели. По его словам, страна уже является одним из ключевых драйверов глобальной экономики.

Индия
Нарендра Моди
Владимир Путин
поездки
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.