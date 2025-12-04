В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики

Индия станет лидером мирового роста в ближайшие десятилетия, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на Российско-индийском бизнес-форуме, который транслирует Росконгресс. Он подчеркнул, что Москва делает стратегическую ставку на углубление сотрудничества с Нью-Дели.

Российская делегация и бизнес приехали за индийскими товарами и услугами, хотим кратно нарастить их закупки. Это не сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира, — отметил Орешкин.

Замглавы администрации президента добавил, что Индия уже является одним из ключевых драйверов мировой экономики. По его словам, демографический рост, урбанизация и расширение внутреннего рынка обеспечат ей лидерство на десятилетия вперед.

Ранее стало известно, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. По данным источников, сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными, говорится в публикации.