В МИД РФ раскрыли ожидания от визита Путина в Индию Захарова: сотрудничество с Индией рассчитано на длительный срок

Россия нацелена на всестороннее партнерство с Индией и будет противодействовать попыткам со стороны внешних сил подорвать его, заявила NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о визите президента России Владимира Путина в эту страну. По ее словам, российская политика по отношению к Индии не является конъюнктурной.

Рассчитываем, что достигнутые по итогам предстоящего саммита практические договоренности будут направлены на осуществление масштабных совместных проектов в различных сферах — это и производство продукции военного значения, и сотрудничество в области энергетики, и взаимодействие в сфере мирного атома, — сказала Захарова.

По ее словам, также будет продолжена работа по сопряжению национальных платежных систем, увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах и по выстраиванию перспективных транспортно-логистических маршрутов.

Мы должны учитывать текущие, мягко говоря, неблагоприятные геополитические реалии. Вся упомянутая работа не сводится к конъюнктурной реакции, а рассчитана на длительный срок, она имеет целью обезопасить двустороннее партнерство от попыток третьих сторон подорвать его, — резюмировала представитель МИД.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил на Российско-индийском бизнес-форуме, что Индия станет лидером мирового роста в ближайшие десятилетия. Он подчеркнул, что Москва делает стратегическую ставку на углубление сотрудничества с Нью-Дели.