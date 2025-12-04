Политолог объяснил неожиданное решение Моди лично встретить Путина у трапа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа в знак особых отношений между странами, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По словам политолога, такое решение подчеркивает высокий уровень доверия и неформальный характер диалога между лидерами.

Личная встреча Моди Путина у трапа еще раз подчеркивает тот факт, что между лидерами сформировались достаточно теплые, дружественные, даже неформальные отношения. Без официальных протоколов и каких-либо действий они могут быстро встретиться и обсудить ряд интересующих вопросов, потому что год подходит к концу и необходимо подводить итоги. Поведение индийского политика может быть также связано с особенностью менталитета: встречу значимого гостя всегда на себя берет хозяин, — пояснил Самонкин.

Также он отметил, что вокруг России собирается так называемый «клуб друзей» из тех стран, которые имеют общие взгляды на будущее. По словам политолога, в то же время Запад продолжает жить в парадигме XX века, отталкиваясь в своих действиях от риторики времен холодной войны.

Ранее Путин и Моди совершили совместную поездку на автомобиле. Лидеры двух стран покинули на машине авиабазу ВВС Палам. Они сидели рядом на заднем сиденье внедорожника.