04 декабря 2025 в 18:12

Политолог объяснил неожиданное решение Моди лично встретить Путина у трапа

Политолог Самонкин: Моди встретил Путина лично в знак дружбы России и Индии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа в знак особых отношений между странами, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По словам политолога, такое решение подчеркивает высокий уровень доверия и неформальный характер диалога между лидерами.

Личная встреча Моди Путина у трапа еще раз подчеркивает тот факт, что между лидерами сформировались достаточно теплые, дружественные, даже неформальные отношения. Без официальных протоколов и каких-либо действий они могут быстро встретиться и обсудить ряд интересующих вопросов, потому что год подходит к концу и необходимо подводить итоги. Поведение индийского политика может быть также связано с особенностью менталитета: встречу значимого гостя всегда на себя берет хозяин, — пояснил Самонкин.

Также он отметил, что вокруг России собирается так называемый «клуб друзей» из тех стран, которые имеют общие взгляды на будущее. По словам политолога, в то же время Запад продолжает жить в парадигме XX века, отталкиваясь в своих действиях от риторики времен холодной войны.

Ранее Путин и Моди совершили совместную поездку на автомобиле. Лидеры двух стран покинули на машине авиабазу ВВС Палам. Они сидели рядом на заднем сиденье внедорожника.

Россия
Индия
Нарендра Моди
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
