Появились кадры совместной поездки Путина и Моди на автомобиле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди совершили совместную поездку на автомобиле, соответствующие кадры публикует РИА Новости. Лидеры покинули на машине авиабазу ВВС Индии Палам.

На записи видно, как они сидят рядом на заднем сиденье внедорожника. Премьер-министр Индии и президент России улыбались и беседовали друг с другом.

Ранее президент России прибыл в Индию, где его сразу у трапа самолета встретил премьер-министр республики. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись. Это первый визит Путина в страну после начала специальной военной операции. В ходе визита президент РФ примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. На повестке — переговоры о дальнейшем развитии двусторонних связей, обсуждение региональной и международной ситуации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы важна оценка визита Путина не «за океаном», а непосредственно в Индии. Именно так представитель Кремля прокомментировал теплый прием, оказанный российскому лидеру.