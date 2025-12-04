Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:07

Появились кадры встречи Путина и Моди у трапа самолета

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту по прибытии в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля. Он поприветствовал российского лидера сразу у трапа. Путин и Моди пожали друг другу руки и обнялись.

Президента России у трапа встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди, — сказано в сообщении.

Путин прибыл в Индию впервые с начала военной спецоперации. Он примет участие в 23-м ежегодном Российско-индийском саммите. Там планируются переговоры о дальнейшем развитии отношений между двумя странами, обсуждении региональных и международных тем, сотрудничестве в сфере обороны и поставках российской военной техники.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Индия станет лидером мирового роста в ближайшие десятилетия. Он подчеркнул, что Москва делает стратегическую ставку на углубление сотрудничества с Нью-Дели.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем отметила, что Россия нацелена на всестороннее партнерство с Индией и будет противодействовать попыткам со стороны внешних сил подорвать его. Она подчеркнула, что политика Москвы не является конъюнктурной.

