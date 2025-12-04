Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику В Канзасе учительницу рисования обвинили в домогательствах к школьнику

В Канзасе бывшую учительницу рисования Никки Бэрд обвинили в многолетних непристойных отношениях с 17-летним учеником, сообщает The Daily Mail. Педагог несколько лет поддерживала личный контакт с подростком и продолжала добиваться встреч даже после его выпуска из школы.

Бэрд начала с ненавязчивых прикосновений и просьб, постепенно переходя к более интимным жестам. Она требовала объятий и поцелуев, а затем посылала подростку откровенные фотографии, часть которых подросток успел сохранить. Бэрд также домогалась юноши в своей машине. После окончания школы молодому человеку приходилось несколько раз в неделю приезжать к учительнице.

Спустя некоторое время Бэрд добровольно пришла в полицию и призналась в связи с учеником, однако позже отозвала показания. Ее отпустили под залог. Слушание назначено на 19 декабря.

Ранее 43-летней жительнице Иллинойса Робин Полстон предъявили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним и хранении детской порнографии, после того как она родила ребенка от 14-летнего подростка. Следователи выяснили факт домогательств, ДНК-тест подтвердил отцовство. Во время обыска полиция нашла материалы сексуального характера с участием несовершеннолетнего.