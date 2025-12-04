Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 21:41

Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику

В Канзасе учительницу рисования обвинили в домогательствах к школьнику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Канзасе бывшую учительницу рисования Никки Бэрд обвинили в многолетних непристойных отношениях с 17-летним учеником, сообщает The Daily Mail. Педагог несколько лет поддерживала личный контакт с подростком и продолжала добиваться встреч даже после его выпуска из школы.

Бэрд начала с ненавязчивых прикосновений и просьб, постепенно переходя к более интимным жестам. Она требовала объятий и поцелуев, а затем посылала подростку откровенные фотографии, часть которых подросток успел сохранить. Бэрд также домогалась юноши в своей машине. После окончания школы молодому человеку приходилось несколько раз в неделю приезжать к учительнице.

Спустя некоторое время Бэрд добровольно пришла в полицию и призналась в связи с учеником, однако позже отозвала показания. Ее отпустили под залог. Слушание назначено на 19 декабря.

Ранее 43-летней жительнице Иллинойса Робин Полстон предъявили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним и хранении детской порнографии, после того как она родила ребенка от 14-летнего подростка. Следователи выяснили факт домогательств, ДНК-тест подтвердил отцовство. Во время обыска полиция нашла материалы сексуального характера с участием несовершеннолетнего.

школьники
домогательства
учителя
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал один из лучших городов мира
Пожилого американца арестовали за попытку купить ребенка
Досрочный вывод денег по ПДС под угрозой: как могут изменить правила
Финляндия готова извиниться перед коренным народом
Израиль заподозрил крокодилов в «пособничестве» террористам
Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику
Московского экс-силовика повторно осудили по делу о фейках об армии
«Сомнений нет»: Путин рассказал о позиции Трампа по конфликту на Украине
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре в 2025 году: доступны ли, очереди
Наступление на Запорожье 4 декабря: как идет штурм Гуляйполя, что известно
В Азербайджане заявили о постоянном развитии добрососедских отношений с РФ
«Все конечно»: Путин высказался о возможности бессмертия
Путин поддержал Трампа в одном важном вопросе
Таинственные дроны заметили около самолета Зеленского в Ирландии
Арестованный за убийство мигранта петербуржец оказался неонацистом
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии России
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в Индии оценили партнерство с Россией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.