Педофилка отбила парня у собственной дочери-подростка

Жительнице Иллинойса Робин Полстон предъявлены обвинения по четырем пунктам, после того как она родила ребенка, отцом которого оказался 14-летний подросток, сообщает People. Согласно протоколу судебного заседания, 43-летней женщине инкриминируются два пункта сексуального насилия над несовершеннолетним и еще два пункта за хранение детской порнографии.

Расследование было инициировано в январе 2025 года после рождения ребенка Полстон. Следователи установили, что женщина дала новорожденному имя и фамилию, как и у предполагаемой жертвы ее домогательств. Подсудимая настаивала, что отцом является «мужчина лет 20 по имени Брайан». Однако тест ДНК подтвердил, что вторым родителем является 14-летний мальчик — друг дочери Полстон. В 2024 году он пригласил девочку на танцы и привлек внимание обвиняемой.

Следователи также обнаружили при обысках множество «изображений и видео сексуального характера» с участием подозреваемой и предполагаемой жертвы. Женщина была арестована, официальное обвинение ей будет предъявлено 4 декабря. Ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее учительница старшей школы в штате Иллинойс была обвинена в том, что совратила своего ученика. Она регулярно общалась с подростком по телефону и приглашала к себе домой, где он подвергался сексуальному насилию. Женщина была задержана, но сбежала до первого судебного слушания.