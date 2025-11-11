Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:23

Учительница пригласила ученика к себе домой на ночь и изнасиловала его

Учительница совратила ученика у себя дома в американском штате Иллинойс

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учительница совратила ученика у себя дома в американском штате Иллинойс, сообщил телеканал WFLD. Женщину отпустили на свободу после задержания до первого судебного слушания, ей запретили общаться с пострадавшим и несовершеннолетними в целом.

Как отметил канал, американка работала в старшей школе города Орора. Позднее стало известно о ее странных отношениях с одним из школьников. Она стала часто общаться с ним по телефону, затем начала приглашать к себе домой на ночь. Там ученик подвергался сексуальному насилию.

Ранее суд в американском штате Миссисипи приговорил учительницу к 15 годам тюрьмы за совращение детей. Помимо изнасилований, ее также обвинили в эксплуатации несовершеннолетних.

До этого в американском штате Кентукки объявили в розыск учительницу Саманту Уокер, которая совратила старшеклассника. Женщина призналась в содеянном, но сбежала, когда ее отпустили под залог. В октябре в американском штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником.

США
учительницы
школьники
изнасилования
приговоры
