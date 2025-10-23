В США объявили в розыск учительницу, совратившую старшеклассника В Кентукки учительница призналась в совращении школьника и сбежала

В американском штате Кентукки объявили в розыск учительницу Саманту Уокер, которая совратила старшеклассника, сообщила газета Richmond Register. Женщина призналась в содеянном, но сбежала, когда ее отпустили под залог.

Уокер обвинили в растлении несовершеннолетнего в июле этого года. Один из родителей нашел переписку своего сына с учительницей. Женщину допросили дома, после чего полицейские арестовали ее. На другой день ее выпустили под залог, также ей запретили встречаться с жертвой и свидетелями по уголовному делу.

Уокер не явилась на новое заседание суда, ее стали разыскивать 19 октября. Правоохранители обратились к гражданам за помощью.

Ранее в США женщина-пастор получила 10 лет условного срока за совращение 14-летней школьницы. Она признала свою вину и извинилась перед пострадавшей. Окружной прокурор не согласился с вынесенным женщине приговором, так как для нее запрашивали 30 лет тюрьмы.

До этого в американском штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником. Изначально обвиняемая отрицала свою вину, однако затем администрация учебного заведения предоставила снимки, подтверждающие ее связь со школьником.