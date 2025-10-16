Женщина-пастор совратила школьницу и получила условный срок В США женщина-пастор получила 10 лет условного срока за совращение школьницы

В США женщина-пастор получила 10 лет условного срока за совращение 14-летней школьницы, сообщил портал NewsNation. Она признала свою вину и извинилась перед пострадавшей.

Как отметил портал, американка тренировала женскую баскетбольную команду при церкви в Эрнандо. По информации следователей, с мая по ноябрь 2024 года она вступала в интимную связь с подростком.

Окружный прокурор не согласился с вынесенным женщине приговором, так как для нее запрашивали 30 лет тюрьмы. По его словам, по делу американки было представлено 65 страниц доказательной базы.

Ранее в американском штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником. Изначально обвиняемая отрицала свою вину, однако затем администрация учебного заведения предоставила снимки, подтверждающие ее связь со школьником.

До этого в США 30-летняя преподавательница Эшли Отем Монгелл, работавшая в средней школе округа Коннеллсвилл, отправила откровенные фотографии 14-летнему ученику. Она также предложила подростку возобновить общение после того, как он достигнет совершеннолетнего возраста.