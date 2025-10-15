Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:30

Сексуальная эксплуатация ученика закончилась для учителя тюрьмой на 20 лет

Учительница в США получила 20 лет тюрьмы за совращение 15-летнего ученика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В американском штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником, пишет The Des Moines Register. 32-летняя Майер-Дэвис работала в школе города Ратленд. Следствие установило, что на протяжении полутора лет, с мая 2022 года по ноябрь 2023 года, женщина вступала в запрещенные отношения с подростком и совершала в отношении него насильственные действия. Также она обменивалась с учеником фотографиями и видеозаписями откровенного содержания.

Изначально обвиняемая отрицала свою вину, однако затем администрация учебного заведения предоставила снимки, подтверждающие ее связь со школьником. В апреле экс-учительница пошла на соглашение со следствием и признала себя виновной в сексуальной эксплуатации ребенка. Остальные обвинения, включая хранение материалов с детской порнографией, с нее были сняты.

6 октября суд вынес приговор, назначив Майер-Дэвис 20 лет тюрьмы с последующим пятилетним надзорным сроком. Параллельно в отношении женщины продолжается второе судебное разбирательство, где ее обвиняют в совращении несовершеннолетнего.

Ранее в США 30-летняя преподавательница Эшли Отем Монгелл, работавшая в средней школе округа Коннеллсвилл, отправила откровенные фотографии 14-летнему ученику. Она также предложила подростку возобновить общение после того, как он достигнет совершеннолетнего возраста.

совращение
педофилия
США
школы
