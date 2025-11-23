Международный муниципальный форум стран БРИКС
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников

В Австралии учительницу не стали наказывать за совращение нескольких учеников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хельга Лэм, 71-летняя преподавательница иностранных языков из Сиднея, признана невиновной по делу о сексуальном насилии над школьниками, передает Mirror. Преступления были совершены в период с 1978 по 1979 год, когда жертвам было от 13 до 16 лет. Лэм не признала свою вину.

Бывшие ученики подали гражданские иски в суд, который постановил выплатить им компенсацию в размере 2,5 млн австралийских долларов, что эквивалентно более 127,3 млн рублей. Тем не менее Лэм была оправдана, так как судья пришел к выводу, что она не могла предвидеть последствий своих действий, которые могли привести к вреду.

В суде подчеркнули, что «почти 50 лет назад все было иначе», и что Лэм, возможно, не понимала последствий своих поступков. Хотя ее поведение расценили как неприемлемое, не было представлено доказательств психического ущерба, нанесенного ее действиями.

Школа, в которой трудилась Лэм, была обвинена в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Это связано с тем, что администрация учебного заведения не смогла своевременно обнаружить и предотвратить случаи насилия, несмотря на обращения учеников.

Ранее суд Нью-Йорка приговорил 36-летнюю учительницу Сэнди Карасас-Пинес к 25 годам тюрьмы за совращение 14-летнего ученика. С ноября 2022 по февраль 2023 Карасас-Пинес, работавшая в школе для детей с особыми потребностями, вела с подростком интимную переписку, принуждала записывать эротические видео и встречаться после уроков.

Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
