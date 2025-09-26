Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:33

В США учительница совратила ученика с особыми потребностями

Американский суд приговорил учительницу-педофилку к 25 годам тюрьмы

Сэнди Карасас-Пинес Сэнди Карасас-Пинес Фото: Социальные сети

Суд в Нью-Йорке приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнюю учительницу Сэнди Карасас-Пинес, совратившую своего ученика, сообщает New York Post. Карасас-Пинес работала в школе для детей с особыми потребностями и полгода поддерживала интимную связь со своим 14-летним подопечным.

Правоохранительные органы установили, что с ноября 2022 года по февраль 2023 года женщина убеждала мальчика в том, что они состоят в романтических отношениях. Она вела ним откровенную переписку в мессенджерах, принуждала записывать видео интимного характера, а также требовала встреч после занятий.

Карасас-Пинес была сразу же уволена из школы, когда вскрылась правда о ее отношениях с учащимся. При этом учительница является матерью троих детей и состоит в браке.

Ранее школьник с особенностями развития ударил учительницу на перемене, женщина получила сотрясение мозга. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Преподаватель отказалась вести занятия в классе, где учится проблемный школьник, а родители одноклассников боятся отпускать детей на уроки.

учителя
США
школы
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.