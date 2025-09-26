В США учительница совратила ученика с особыми потребностями

Суд в Нью-Йорке приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнюю учительницу Сэнди Карасас-Пинес, совратившую своего ученика, сообщает New York Post. Карасас-Пинес работала в школе для детей с особыми потребностями и полгода поддерживала интимную связь со своим 14-летним подопечным.

Правоохранительные органы установили, что с ноября 2022 года по февраль 2023 года женщина убеждала мальчика в том, что они состоят в романтических отношениях. Она вела ним откровенную переписку в мессенджерах, принуждала записывать видео интимного характера, а также требовала встреч после занятий.

Карасас-Пинес была сразу же уволена из школы, когда вскрылась правда о ее отношениях с учащимся. При этом учительница является матерью троих детей и состоит в браке.

