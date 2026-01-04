Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 13:55

Петро обвинил Трампа в связях с кланом педофилов

Петро обвинил Белый дом в связях с кланом педофилов и уничтожении демократии

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руководство США начало вторжение в Венесуэлу для отвлечения внимания общественности от скандала с делом Джеффри Эпштейна, где фигурирует и американский лидер Дональд Трамп, заявил в эфире RTVC Noticias президент Колумбии Густаво Петро. Он уверен, что американские элиты используют армию для защиты собственных репутаций.

Клан педофилов хочет уничтожить нашу демократию. Чтобы список Эпштейна не был обнародован, они посылают военные корабли убивать рыбаков, — высказался Петро.

Он добавил, что истинная цель США — захват венесуэльских нефтяных месторождений под предлогом борьбы за демократию, а не установление справедливости в регионе.

Конфликт между лидерами перешел в плоскость личных выпадов после того, как Трамп на пресс-конференции по случаю захвата Николаса Мадуро открыто пригрозил Петро. Американский президент посоветовал колумбийскому коллеге быть осторожнее.

До этого Трамп охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как одну из наиболее впечатляющих демонстраций мощи американской армии. По его словам, проведенная атака на Каракас отличалась высокой эффективностью и ошеломляющим результатом.

США
педофилия
Дональд Трамп
Белый дом
Колумбия
Густаво Петро
