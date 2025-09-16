Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 21:04

Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет

В США 30-летняя учительница отправляла непристойные фото 14-летнему школьнику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США 30-летняя преподавательница Эшли Отем Монгелл из средней школы округа Коннеллсвилл отправила неприличные фотографии 14-летнему ученику и предложила ему связаться с ней после достижения совершеннолетия, сообщает New York Post. По данным газеты, педагог обменивалась с подростком интимными сообщениями через Snapchat и другие мессенджеры.

Не пиши мне девять лет, — написала учительница.

Расследование началось после получения информации от Национального центра по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. Монгелл призналась в отправке обнаженной фотографии, которая была обнаружена в телефоне подростка. В настоящее время учительница отстранена от работы и арестована под залог в $40 тысяч (3,3 млн рублей).

Ранее в Калифорнии была арестована 32-летняя Лизетт Ортега Велес, работавшая помощником медицинского персонала в школе. Ее обвинили в многомесячных интимных отношениях с 17-летним учеником. 11 сентября Велес полностью признала вину в совершении орального секса с несовершеннолетним. Приговор по ее делу ожидается в октябре 2025 года.

учителя
педофилы
совращение
подростки
