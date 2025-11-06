Учительнице дали 15 лет тюрьмы за совращение несовершеннолетних Суд в США приговорил учительницу к 15 годам тюрьмы за совращение детей

Суд в американском штате Миссисипи приговорил учительницу к 15 годам тюрьмы за совращение детей, сообщил телеканал WJTV. Помимо изнасилований, ее также обвинили в эксплуатации несовершеннолетних.

Как отметил телеканал, после выхода из тюрьмы за ней будут осуществлять надзор. Также она будет обязана выплатить $2000 (примерно 163 тыс. рублей) в фонд помощи тем, кто стал жертвой сексуальной эксплуатации, и зарегистрироваться в базе преступников, совершавших сексуальное насилие.

Ранее в Новой Зеландии учительница забеременела от трудного 17-летнего подростка и лишилась лицензии на работу. Женщина работала в школе, где учатся дети, имеющие проблемы с законом или медицинские нарушения.

До этого в американском штате Кентукки объявили в розыск учительницу Саманту Уокер, которая совратила старшеклассника. Женщина призналась в содеянном, но сбежала, когда ее отпустили под залог.

В октябре в американском штате Айова бывшая учительница Саманта Майер-Дэвис была осуждена на 20 лет тюремного заключения за сексуальную связь с 15-летним учеником. Изначально обвиняемая отрицала свою вину, однако затем администрация учебного заведения предоставила снимки, подтверждающие ее связь со школьником.