Стали известны подробности из жизни учительницы-извращенки Обвиняемая в совращении детей учительница из Петербурга уволилась еще летом

Молодая учительница из Санкт-Петербурга, обвиняемая в сексуальном насилии в отношении двоих детей, была уволена из школы в июне 2025 года, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Выборгского района. В настоящее время россиянка находится под стражей.

Данный учитель не работает в школе с июня 2025 года. Остальную информацию уполномочены сообщить только следственные органы, — сообщили в администрации.

Информацию об увольнении специалиста летом этого года изданию также подтвердило руководство учебного заведения. Уточняется, что никаких конфликтов или жалоб на нее не поступало.

Согласно материалам дела, преступления были совершены в период с апреля по июль 2025 года в ее собственной квартире. Следствие полагает, что обвиняемая воспользовалась беспомощным состоянием жертв. Девушка свою вину не признала. Она обвиняется по пункту «б» части 5 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).