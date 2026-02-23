Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 04:41

«Устранить клоуна»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу из-за мира с РФ

Профессор Сакс: окружение Зеленского устранит его при согласии на мир с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского может ликвидировать собственное окружение, если тот решится на подписание мирного соглашения с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала. Он назвал его не просто некомпетентным политиком, а главой «преступной группировки», которая не заинтересована в завершении конфликта.

Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое, — уточнил Сакс.

По его словам, истинными сторонниками мира являются Россия и администрация американского лидера Дональда Трампа. Однако европейские политики и часть истеблишмента в США блокируют этот процесс.

Профессор также отметил, что Зеленский и его окружение управляют страной с помощью указов в условиях тотальной коррупции и не хотят заканчивать конфликт. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся трехсторонних переговоров в Женеве и Абу-Даби, которые эксперты называют «тяжелыми, но деловыми».

Ранее The American Conservative обратило внимание, что заявления Зеленского о конкретных сроках завершения конфликта с Россией могут быть его личной инициативой, не имеющей под собой реальных договоренностей. Журналисты подметили, что названная дата окончания боевых действий выглядит попыткой выдать желаемое за действительное.

Украина
Владимир Зеленский
угрозы
покушения
