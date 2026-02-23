«Устранить клоуна»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу из-за мира с РФ Профессор Сакс: окружение Зеленского устранит его при согласии на мир с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского может ликвидировать собственное окружение, если тот решится на подписание мирного соглашения с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала. Он назвал его не просто некомпетентным политиком, а главой «преступной группировки», которая не заинтересована в завершении конфликта.

Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое, — уточнил Сакс.

По его словам, истинными сторонниками мира являются Россия и администрация американского лидера Дональда Трампа. Однако европейские политики и часть истеблишмента в США блокируют этот процесс.

Профессор также отметил, что Зеленский и его окружение управляют страной с помощью указов в условиях тотальной коррупции и не хотят заканчивать конфликт. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся трехсторонних переговоров в Женеве и Абу-Даби, которые эксперты называют «тяжелыми, но деловыми».

Ранее The American Conservative обратило внимание, что заявления Зеленского о конкретных сроках завершения конфликта с Россией могут быть его личной инициативой, не имеющей под собой реальных договоренностей. Журналисты подметили, что названная дата окончания боевых действий выглядит попыткой выдать желаемое за действительное.