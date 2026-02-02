Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:51

Туристы устроили оргию в прозрачном тук-туке посреди пробки

DS: трое иностранцев публично занялись сексом в тук-туке в Пхукете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде трое иностранных туристов занялись сексом на виду у всех в стоящем в пробке тук-туке, сообщило издание Daily Star. Инцидент произошел на популярном курорте Пхукет и был зафиксирован на видео. Национальная принадлежность путешественников пока неизвестна.

Событие произошло 29 января на холме Патонг. Авторикша с прозрачной задней стенкой застрял в дорожной пробке, а ее пассажиры — двое мужчин и женщина — воспользовались этим для группового полового акта на заднем сиденье. Свидетелем пьяной выходки стал мотоциклист Сомчай Сирират, который не смог уехать из-за затора. Он снял происходящее на телефон.

Я не мог уехать, потому что мы застряли, и записал видео в качестве доказательства, — объяснил изданию Сирират.

Очевидец передал материалы полиции, которая начала розыск нарушителей. Им грозит штраф за непристойное поведение в публичном месте до 5 тыс. бат (около 12 тыс. рублей).

Ранее сало известно, что полуголый мужчина на рейсе Нячанг — Бангкок устроил хаос на борту, самолету пришлось совершить вынужденную посадку. Во время полета мужчина внезапно вскочил, начал странно вести себя, снял одежду и бегал по салону, крича и споря со стюардессами. Очевидцы сообщили, что пассажир угрожал экипажу и заявил о намерении выпрыгнуть из самолета.

Таиланд
туристы
пробки
секс
