12 января 2026 в 11:37

Власти Ирана объяснили, с чем столкнется любая агрессия против страны

Глава МИД Ирана предупредил о максимальной готовности страны к любой агрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Готовность Ирана противостоять любой агрессии в настоящее время достигла своего пика, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи во время встречи с иностранными послами в Тегеране. Глава МИД подчеркнул, что, хотя его государство не стремится к развязыванию военного конфликта, оно находится в состоянии полной готовности дать отпор, передает агентство Tasnim.

Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии. И его готовность выше, чем когда-либо прежде. Превентивные меры не входят в повестку, — сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. По словам главы Белого дома, у Соединенных Штатов есть разные варианты действий, и речь идет об очень мощной силе.

До этого в Иране начались масштабные выступления предпринимателей и продавцов, вызванные беспрецедентным падением национальной валюты. За 2025 год риал подешевел почти вдвое относительно доллара, а уровень инфляции в декабре составил 42,5%. Акции протеста проходят во многих больших городах государства, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.

