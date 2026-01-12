Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:40

В Химках таксист сломал шлагбаум на выезде из жилого комплекса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Таксист повредил шлагбаум на выезде из жилого комплекса в Химках, рассказали NEWS.ru местные жители. Мужчина несколько минут ожидал, когда заграждение поднимется, однако механизм так и не сработал.

В это же время из двора без препятствий выехал другой автомобиль. После этого таксист вышел из машины и подошел к заграждению. В итоге водитель решил действовать силой: он просто сорвал шлагбаум с петель, сел в машину и уехал.

Ранее в Волгограде двое неизвестных на квадроцикле въехали в закрытый на ночь торговый центр. На видеозаписи видно, что они сначала передвигались по территории парковки, после чего направились прямо к зданию. После неудачного маневра неизвестные быстро сдали назад и покинули место происшествия.

До этого в Московской области охранник-мусульманин отказался открывать шлагбаум для женщины, потому что совершал намаз. При этом жительница дома с закрытой территорией ехала с химиотерапии вместе с другим тяжелобольным пассажиром. Шлагбаум открыли только после того, как женщина начала снимать. Жалобу на охранника передали управляющей компании.

шлагбаумы
таксисты
Химки
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox в России
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.