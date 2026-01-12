В Химках таксист сломал шлагбаум на выезде из жилого комплекса

Таксист повредил шлагбаум на выезде из жилого комплекса в Химках, рассказали NEWS.ru местные жители. Мужчина несколько минут ожидал, когда заграждение поднимется, однако механизм так и не сработал.

В это же время из двора без препятствий выехал другой автомобиль. После этого таксист вышел из машины и подошел к заграждению. В итоге водитель решил действовать силой: он просто сорвал шлагбаум с петель, сел в машину и уехал.

Ранее в Волгограде двое неизвестных на квадроцикле въехали в закрытый на ночь торговый центр. На видеозаписи видно, что они сначала передвигались по территории парковки, после чего направились прямо к зданию. После неудачного маневра неизвестные быстро сдали назад и покинули место происшествия.

До этого в Московской области охранник-мусульманин отказался открывать шлагбаум для женщины, потому что совершал намаз. При этом жительница дома с закрытой территорией ехала с химиотерапии вместе с другим тяжелобольным пассажиром. Шлагбаум открыли только после того, как женщина начала снимать. Жалобу на охранника передали управляющей компании.