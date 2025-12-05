Великобританию обвинили в попытке срыва переговоров по Украине Посольство РФ: Лондон пытается новыми санкциями сорвать переговоры по Украине

Новые британские санкции направлены на подрыв мирного процесса по Украине, заявила пресс-служба российского посольства в Лондоне. В дипмиссии связали эти шаги с неудачами ВСУ на фронте и публикацией доклада по делу об отравлении в Эймсбери.

По мнению дипломатов, введение Лондоном «очередных нелегитимных ограничительных мер» является попыткой сорвать диалог. Там указали, что Россия сохраняет право на адекватный ответ.

Особое внимание в заявлении уделено синхронности событий. В диппредставительстве отметили, что публикация доклада по итогам публичного расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери «совпала с ухудшением положения Киева и провалами ВСУ на фронте».

Совершенно ясно, какие цели преследуют в данном случае британские власти. Налицо явное стремление сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, — говорится в публикации посольства.

Ранее сообщалось, что британский МИД вызвал российского посла Андрея Келина в связи с публикацией итогов расследования по делу о смерти гражданки Дон Стерджес в 2018 году. Она скончалась, предположительно, от отравления. В Форин-офисе заявили, что цель вызова — добиться объяснений по поводу якобы «враждебной деятельности» России в отношении Соединенного Королевства.