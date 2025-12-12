Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 20:04

«Перестать нагнетать истерию»: в России обратились к Германии

Посольство России призвало Берлин снизить накал антироссийской риторики

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Германии стоит снизить градус антироссийской риторики, заявили в посольстве РФ в ФРГ. В Telegram-канале дипмиссии призвали Берлин отказаться от заявлений о якобы готовящемся нападении.

Призываем германскую сторону снизить накал антироссийской риторики и перестать нагнетать истерию, связанную с якобы ведущейся подготовкой России к нападению на одну или несколько стран НАТО, — подчеркнули в российском посольстве.

В дипмиссии напомнили, что подобные выпады неоднократно опровергал президент РФ Владимир Путин. Москва не угрожает Европе и поддерживает предметные обсуждения украинского кризиса, добавили в посольстве.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг все обвинения со стороны Берлина в причастности российских государственных структур к недавней кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением. Взлом произошел во время федеральной избирательной кампании. Российский дипломат назвал демарш МИД ФРГ «недружественным шагом». По его мнению, подобные действия и заявления направлены лишь на разжигание антироссийских настроений внутри Германии.

Россия
Германия
посольство РФ
заявления
