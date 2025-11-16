«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя Посольство России в Бельгии назвало ложью слова Прево об ударах по Украине

Посольство РФ в Бельгии опровергло слова, сделанные вице-премьером и министром иностранных дел страны Максимом Прево. Он высказал антироссийские заявления, касаемые ситуации на Украине.

Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, — абсолютная ложь, — указано в сообщении.

Российское посольство также обвинило Прево в проведении политики «двойных стандартов». Подобные заявления вводят в заблуждение как международную общественность, так и население самой Бельгии.

До этого Максим Прево в своей публикации в социальной сети X выразил осуждение так называемых массированных ударов России по территории Украины. Он заявлял о якобы «поражении гражданских объектов». Российская сторона последовательно отрицает подобные обвинения, характеризуя их как часть информационной кампании, направленной против Москвы.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставил Украине новый транш финансовой помощи. Средства выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility.