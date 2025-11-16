Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 22:16

«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя

Посольство России в Бельгии назвало ложью слова Прево об ударах по Украине

Вид на Брюссель Вид на Брюссель Фото: Thierry Roge/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Посольство РФ в Бельгии опровергло слова, сделанные вице-премьером и министром иностранных дел страны Максимом Прево. Он высказал антироссийские заявления, касаемые ситуации на Украине.

Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, — абсолютная ложь, — указано в сообщении.

Российское посольство также обвинило Прево в проведении политики «двойных стандартов». Подобные заявления вводят в заблуждение как международную общественность, так и население самой Бельгии.

До этого Максим Прево в своей публикации в социальной сети X выразил осуждение так называемых массированных ударов России по территории Украины. Он заявлял о якобы «поражении гражданских объектов». Российская сторона последовательно отрицает подобные обвинения, характеризуя их как часть информационной кампании, направленной против Москвы.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставил Украине новый транш финансовой помощи. Средства выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility.

Бельгия
посольство РФ
опровержения
ложь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный взрыв прогремел в одном из городов Украины
Суд не смягчил наказание экс-замруководителя Росприроднадзора
Польша сняла блокировку с пропускных пунктов на границе с Белоруссией
Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова
Назван срок подписания соглашения между США и Китаем о редкоземах
«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя
Обезврежены десятки фейковых сайтов «Почты России»
Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка в Подмосковье
Появилась фотография предполагаемой матери-убийцы в Балашихе
Юрист рассказал, как пенсионеры могут уберечь себя от кредита
В Екатеринбурге две легковушки столкнулись на выезде с АЗС
Появились жуткие подробности убийства шестилетнего ребенка в Балашихе
Греция откроет для Украины новый газовый путь
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил бойню на улице
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело мальчика, голову которого обнаружили у Гольяновского пруда
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.