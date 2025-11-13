ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами

Европейский союз предоставил Украине новый транш финансовой помощи объемом €6 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility, передает пресс-служба ЕК.

Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС продолжает совместную работу с Бельгией и другими странами-участницами по вопросу финансирования потребностей Украины в ближайшие годы. Она перечислила три возможных варианта решения этого вопроса.

Среди рассматриваемых механизмов — использование бюджетных возможностей ЕС для привлечения средств на рынках капитала, а также заключение межправительственного соглашения. Третий вариант предполагает предоставление «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России, который Украина вернет только в случае получения компенсаций от Москвы.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru заявил, что фон дер Ляйен и команда, стоящая за ней, ищут способы оформить изъятие российских активов в Европе. По его словам, они пытаются преодолеть сопротивление Бельгии, на чьей территории хранится значительная часть средств и которая опасается будущих судебных исков со стороны РФ.