Стало известно, кто в ЕС мечтает о конфискации замороженных активов России

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и команда, стоящая за ней, ищут способы оформить изъятие российских активов в Европе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, они пытаются преодолеть сопротивление Бельгии, на чьей территории хранится значительная часть средств и которая опасается будущих судебных исков со стороны РФ.

У европейцев главная идея — любой ценой забрать российские деньги и направить их на Украину в форме прямого грабежа. Вроде не получается. Они берут с этих вкладов проценты и отдают Киеву. Мнение премьер-министра Словакии Роберта Фицо в этом вопросе не играет никакого значения. Решение принимают фон дер Ляйен и вся команда, которая за ней стоит. Они пытаются проломить сопротивление Бельгии, у которой хранится основная часть денег. Бельгийцы боятся того, что, когда все закончится, мы начнем суды с ними, — пояснил Светов.

По его мнению, Европа столкнулась с необходимостью самостоятельно обеспечивать Киев военной поддержкой после недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Политолог отметил, что финансовая помощь Украине требует огромных расходов, оцениваемых в сотни миллиардов евро.

Трамп вчера заявил, что больше США не дают денег Украине. Значит, оружие для Киева покупает и затем передает Европа. Странам ЕС на это нужны деньги, но с ними есть определенное напряжение. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), по-моему, заявил, что на ближайшие три года Киеву нужно €385 млрд (36,19 трлн рублей. — NEWS.ru). Откуда эти деньги взять? Европейцы что-то наскребают, что-то дают: кто-то — €1 млрд (94 млрд рублей. — NEWS.ru), кто-то даже €10 млрд (940 млрд рублей. — NEWS.ru). Но эту огромную сумму взять, кроме как из российских замороженных активов, им неоткуда, — резюмировал Светов.

Ранее Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.