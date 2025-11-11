Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:20

Стало известно, кто в ЕС мечтает о конфискации замороженных активов России

Политолог Светов: фон дер Ляйен ищет способ оформить изъятие активов РФ в Европе

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Jeremy Knowles/EVENTPRESS/IMAGO/Global Look Press

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и команда, стоящая за ней, ищут способы оформить изъятие российских активов в Европе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, они пытаются преодолеть сопротивление Бельгии, на чьей территории хранится значительная часть средств и которая опасается будущих судебных исков со стороны РФ.

У европейцев главная идея — любой ценой забрать российские деньги и направить их на Украину в форме прямого грабежа. Вроде не получается. Они берут с этих вкладов проценты и отдают Киеву. Мнение премьер-министра Словакии Роберта Фицо в этом вопросе не играет никакого значения. Решение принимают фон дер Ляйен и вся команда, которая за ней стоит. Они пытаются проломить сопротивление Бельгии, у которой хранится основная часть денег. Бельгийцы боятся того, что, когда все закончится, мы начнем суды с ними, — пояснил Светов.

По его мнению, Европа столкнулась с необходимостью самостоятельно обеспечивать Киев военной поддержкой после недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Политолог отметил, что финансовая помощь Украине требует огромных расходов, оцениваемых в сотни миллиардов евро.

Трамп вчера заявил, что больше США не дают денег Украине. Значит, оружие для Киева покупает и затем передает Европа. Странам ЕС на это нужны деньги, но с ними есть определенное напряжение. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), по-моему, заявил, что на ближайшие три года Киеву нужно €385 млрд (36,19 трлн рублей. — NEWS.ru). Откуда эти деньги взять? Европейцы что-то наскребают, что-то дают: кто-то — €1 млрд (94 млрд рублей. — NEWS.ru), кто-то даже €10 млрд (940 млрд рублей. — NEWS.ru). Но эту огромную сумму взять, кроме как из российских замороженных активов, им неоткуда, — резюмировал Светов.

Ранее Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.

Украина
Европа
Россия
Урсула фон дер Ляйен
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Зоозащитники устроили дебош в приюте Хабаровска
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.