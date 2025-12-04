Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис

Британский МИД вызвал российского посла Андрея Келина в связи с публикацией итогов расследования по делу о смерти гражданки Дон Стерджес в 2018 году, передает ТАСС. Она скончалась предположительно от отравления.

В Форин-офис заявили, что цель вызова — добиться объяснений по поводу якобы «враждебной деятельности» России в отношении Соединенного Королевства. В посольстве России в Лондоне пока не предоставили оперативных комментариев по данному инциденту.

Ранее посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики для предоставления разъяснений. Поводом для вызова послужило его публичное заявление об участии Подгорицы в программе помощи НАТО Украине по вопросам безопасности и обучения (NSATU).

Кроме того, посол России Олег Озеров посетил Министерство иностранных дел Молдавии для принятия официальной ноты протеста. Дипломату вручили обращение в связи с сообщениями о полете беспилотника, зарегистрированном в воздушном пространстве республики.

Также посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что якобы был атакован в центре Санкт-Петербурга. По его словам, инцидент совершила организованная группа молодых людей, демонстрировавших антипольские и антиукраинские позиции.