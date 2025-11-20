«Скоординировано»: на польского посла напала группа вооруженных лиц

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский якобы подвергся нападению в центре Санкт-Петербурга, сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на заявление дипломата. По словам посла, инцидент произошел с участием организованной группы молодых людей, которые придерживаются антипольских и антиукраинских позиций и были вооружены плакатами. Официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов Петербурга пока нет.

Они были вооружены плакатами, то есть все было абсолютно осознанно и скоординировано, — говорится в сообщении.

Ранее временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил о своем вызове в Министерство иностранных дел Польши 19 ноября. Дипломат не стал раскрывать тему предстоящей встречи и причины данного приглашения.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о подготовке президентом страны Каролем Навроцким почвы для возможного выхода государства из Европейского союза. Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что действующий глава государства формирует психологические и политические условия для так называемого Polexit, характеризуя европейскую интеграцию как заговор против национальных интересов.