Варшава вызвала представителя России в МИД РИАН: представителя РФ в Польше Ордаша вызвали в МИД

Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши на 19 ноября, сообщило РИА Новости. Об этом агентству рассказал сам дипломат. Он не уточнил, с чем связано приглашение.

Завтра в 10:00 (12:00 мск) меня пригласили в МИД Польши, — заявил Орбаш.

Ранее сообщалось, что в Польше произошел второй за сутки инцидент на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины. Движение составов было приостановлено из-за серьезных повреждений контактной сети в районе города Пулавы. По предварительным данным, она повредила пассажирский поезд. В одном из вагонов были выбиты стекла.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Североатлантический альянс находится в тесном контакте с профильными службами по этому вопросу.

Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв на польской железнодорожной линии, которая ведет на Украину, совершили украинские граждане. Он отметил, что в расследовании участвовали полиция и прокуратура. По словам Туска, подозреваемые якобы покинули Польшу и уехали в Белоруссию.