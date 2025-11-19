Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 00:12

Варшава вызвала представителя России в МИД

РИАН: представителя РФ в Польше Ордаша вызвали в МИД

Флаг Польши Флаг Польши Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши на 19 ноября, сообщило РИА Новости. Об этом агентству рассказал сам дипломат. Он не уточнил, с чем связано приглашение.

Завтра в 10:00 (12:00 мск) меня пригласили в МИД Польши,заявил Орбаш.

Ранее сообщалось, что в Польше произошел второй за сутки инцидент на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины. Движение составов было приостановлено из-за серьезных повреждений контактной сети в районе города Пулавы. По предварительным данным, она повредила пассажирский поезд. В одном из вагонов были выбиты стекла.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Североатлантический альянс находится в тесном контакте с профильными службами по этому вопросу.

Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв на польской железнодорожной линии, которая ведет на Украину, совершили украинские граждане. Он отметил, что в расследовании участвовали полиция и прокуратура. По словам Туска, подозреваемые якобы покинули Польшу и уехали в Белоруссию.

