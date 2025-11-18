Туск заявил об украинском следе в повреждении польской железной дороги Туск: взрыв на польской железной дороге совершили граждане Украины

Взрыв на польской железнодорожной линии, которая ведет на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале нижней палаты польского парламента. Он отметил, что в расследовании участвовали полиция и прокуратура. По словам Туска, подозреваемые якобы покинули Польшу и уехали в Белоруссию.

Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины, — заявил Туск.

Ранее сообщалось, что в Польше произошел второй за сутки инцидент на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины. Движение составов было приостановлено из-за серьезных повреждений контактной сети в районе города Пулавы. По предварительным данным, она повредила пассажирский поезд. В одном из вагонов были выбиты стекла.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Североатлантический альянс находится в тесном контакте с профильными службами по этому вопросу.