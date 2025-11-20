Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:47

Российский посол прибыл в МИД Молдавии после одного инцидента

Посол России Озеров прибыл в МИД Молдавии после инцидента с БПЛА

Олег Озеров Олег Озеров Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Посол России Олег Озеров прибыл в Министерство иностранных дел Молдавии для получения ноты протеста, сообщает корреспондент ТАСС. Дипломату будет вручено официальное обращение в связи с информацией о пролете беспилотного летательного аппарата.

По версии молдавских властей, в воздушное пространство страны вошел БПЛА неустановленной принадлежности. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября.

Ранее в Министерстве обороны Молдавии сообщили о поступлении информации от Украины и Румынии о нарушении воздушного пространства республики беспилотным летательным аппаратом. По данным ведомства, данный объект проник на территорию страны с украинской стороны на минимальной высоте, что не позволило системам наблюдения своевременно его зафиксировать.

Кроме того, Германия направит €100 млн (9,5 млрд рублей) на разработку системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт совместно с Федеральной полицией подготовил специальную концепцию противодействия данной угрозе.

Молдавия
послы
Россия
МИД
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
«И в тучные периоды»: Путин заявил о приоритетах в вопросе бюджета
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.