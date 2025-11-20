Российский посол прибыл в МИД Молдавии после одного инцидента

Российский посол прибыл в МИД Молдавии после одного инцидента Посол России Озеров прибыл в МИД Молдавии после инцидента с БПЛА

Посол России Олег Озеров прибыл в Министерство иностранных дел Молдавии для получения ноты протеста, сообщает корреспондент ТАСС. Дипломату будет вручено официальное обращение в связи с информацией о пролете беспилотного летательного аппарата.

По версии молдавских властей, в воздушное пространство страны вошел БПЛА неустановленной принадлежности. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября.

Ранее в Министерстве обороны Молдавии сообщили о поступлении информации от Украины и Румынии о нарушении воздушного пространства республики беспилотным летательным аппаратом. По данным ведомства, данный объект проник на территорию страны с украинской стороны на минимальной высоте, что не позволило системам наблюдения своевременно его зафиксировать.

Кроме того, Германия направит €100 млн (9,5 млрд рублей) на разработку системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт совместно с Федеральной полицией подготовил специальную концепцию противодействия данной угрозе.