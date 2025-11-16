Германия попробует защититься от дронов «охотниками за БПЛА» за €100 млн

Германия попробует защититься от дронов «охотниками за БПЛА» за €100 млн Кабмин Германии направит €100 млн на защиту от дронов

Германия выделит €100 млн (9,5 млрд рублей) на создание системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, сообщает Focus. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт совместно с Федеральной полицией разработал специальную концепцию противодействия БПЛА.

В декабре 2025 года начнет работу новое подразделение из 130 полицейских, которое разместят вокруг Берлина, крупных аэропортов и других стратегически важных объектов. Для оперативного реагирования по всей стране будут задействованы вертолетные группы. В рамках программы планируется закупка оборудования для радиоэлектронного подавления и беспилотников-перехватчиков.

Кабинет министров ФРГ в скором времени рассмотрит новый закон о безопасности воздушного движения, который предусматривает административную поддержку бундесвером полиции в вопросах защиты от дронов. Вооруженные силы Германии получат право применять оружие против беспилотников в случаях, когда существует повышенный риск серьезного ущерба.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют осуществить масштабную поставку ракет Германии на общую сумму $3,5 млрд. Согласно условиям контракта, Германия получит современные противовоздушные ракетные комплексы SM-6 Block I и SM-2 Block IIIC. Запрос ФРГ включает до 173 единиц SM-6 Block I и до 577 экземпляров SM-2 Block IIIC. В поставку также войдут пусковые установки моделей MK-21 Mod 3 и MK-13 Mod 1.