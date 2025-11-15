Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 02:26

Пентагон одобрил продажу ракет Германии на $3,5 млрд

США планируют продать Германии ракеты SM-6 и SM-2 за $3,5 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США планируют провести масштабную поставку ракет Германии на общую сумму $3,5 млрд, сообщили на сайте Пентагона. Реализация контракта предусматривает передачу современных противовоздушных комплексов SM-6 Block I и SM-2 Block IIIC.

ФРГ запросила поставку до 173 единиц SM-6 Block I и до 577 экземпляров SM-2 Block IIIC. В комплектацию также войдут пусковые установки моделей MK-21 Mod 3 и MK-13 Mod 1.

Окончательное решение по утверждению сделки теперь переходит в ведение Конгресса Соединенных Штатов. Отмечается, что управление Пентагона не сомневаются в получении необходимого одобрения от законодательного органа власти.

В начале ноября стало известно о тестовом запуске МБР Minuteman III в США в рамках учений GT 254. Ракета, оснащенная учебной боеголовкой без ядерного заряда, была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и пролетела около 6,7 тыс. километров.

До этого генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил: президент США Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

