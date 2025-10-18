Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:46

Стало известно, почему Трамп отказал Украине в Tomahawk

Тимофеев: на решение Трампа по Tomahawk повлияла твердость позиции России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. <…> Более того, американские специалисты сами понимают риски, и вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой, — уточнил Тимофеев.

По мнению эксперта, Вашингтон поставил вопрос на паузу, однако может к нему вернуться. Он также напомнил, что США поставляют Украине другие не менее совершенные вооружения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для предотвращения удара крылатыми ракетами Tomahawk необходимо уничтожать объекты их хранения и пуска на Украине, а также тщательно отслеживать и уничтожать установки и ракеты при выгрузке в портах, таких как Одесса. После ликвидации мест хранения и запуска можно перехватывать оставшиеся ракеты системами ПВО, добавил он.

Дональд Трамп
Украина
Tomahawk
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Появилось видео нарушения логистики ВСУ в Днепропетровской области
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.