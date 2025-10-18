Стало известно, почему Трамп отказал Украине в Tomahawk

Президент США Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. <…> Более того, американские специалисты сами понимают риски, и вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой, — уточнил Тимофеев.

По мнению эксперта, Вашингтон поставил вопрос на паузу, однако может к нему вернуться. Он также напомнил, что США поставляют Украине другие не менее совершенные вооружения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для предотвращения удара крылатыми ракетами Tomahawk необходимо уничтожать объекты их хранения и пуска на Украине, а также тщательно отслеживать и уничтожать установки и ракеты при выгрузке в портах, таких как Одесса. После ликвидации мест хранения и запуска можно перехватывать оставшиеся ракеты системами ПВО, добавил он.