05 ноября 2025 в 20:22

В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III

Песков: США уведомили Россию о плановом пуске ракеты Minutеman III

Minuteman III Minuteman III Фото: Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон уведомил Москву о тестовом запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что такие пуски подлежат обязательному освещению в рамках международных соглашений, передает ТАСС

Ну конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации. И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски осуществляем, — сказал Песков.

Запуск был произведен в рамках учений GT 254. Старт состоялся с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния). Ракета, оснащенная учебной боеголовкой без ядерного заряда, пролетела около 6,7 тыс. километров и достигла испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы Острова).

Также Песков заявил, что ядерная триада России обновлена. В настоящее время, по его словам, она является самой современной в мире. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ развивает свои системы и не принимает участия в гонке вооружений. Представитель Кремля также рассказал, что Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям.

