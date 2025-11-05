В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России Песков заявил, что ядерная триада России обновлена

Ядерная триада России обновлена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В настоящее время, по его словам, она является самой современной в мире. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ развивает свои системы и не принимает участия в гонке вооружений, пишет ТАСС.

Наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность, — сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он отметил, что готовность полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение испытаний в сжатые сроки.

Песков заявил, что Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. Он пояснил, что решение будет приниматься после полного анализа намерений США.