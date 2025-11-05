Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:43

В Кремле высказались о сроках по вопросу ядерных испытаний

Песков: Путин не устанавливал сроков для доклада о целесообразности испытаний ЯО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что решение будет приниматься после полного анализа намерений США.

Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что, с тем чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки, — отметил представитель Кремля.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину начать полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он подчеркнул, что США регулярно проводят учения стратегических и наступательных сил. В этой связи, по его словам, РФ должна поддерживать ядерный потенциал в боеготовности.

Путин напомнил, что Москва предупреждала Запад еще в 2023 году, что в случае проведения другими странами ядерных испытаний она будет вынуждена предпринять ответные действия. По словам главы государства, речь идет об адекватной реакции.

