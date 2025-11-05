Путин напомнил, о чем предупреждал Запад в 2023 году Путин: Россия предупреждала Запад в 2023 году об ответе на ядерные испытания

Москва предупреждала Запад еще в 2023 году, что в случае проведения другими странами ядерных испытаний она будет вынуждена предпринять ответные действия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ. По словам главы государства, которые пресс-служба Кремля транслировала на Rutube, речь идет об адекватной реакции.

Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия, — отметил президент.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.