В Молдавии заявили о залете неизвестного дрона Украина сообщила Минобороны Молдавии о залете БПЛА на территорию республики

В Министерство обороны Молдавии поступила информация о нарушении воздушного пространства республики неизвестным дроном, которую предоставили Украина и Румыния, сообщили в пресс-службе молдавского оборонного ведомства. Дрон проник в воздушное пространство Молдавии с украинской территории на крайне низкой высоте, что позволило ему избежать обнаружения молдавскими системами наблюдения.

После обмена информацией с партнерами с Украины и из Румынии был подтвержден факт пролета беспилотного летательного аппарата над национальным воздушным пространством, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков Leclerc на востоке Франции. Инцидент произошел ночью 12 ноября возле сортировочной станции в Мюлузе. Охрана подняла тревогу, зафиксировано минимум два пролета дрона. Французские власти начали расследование для установления личности оператора.

До этого прокурор коммуны Анн-Сесиль Дюмонтей сообщила, что над французским пороховым заводом Eurenco дважды зафиксировали неопознанные беспилотники. Первый дрон замечен 10 ноября, второй — 12 ноября.