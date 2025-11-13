Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон

Неопознанный беспилотник два раза пролетел над пороховым заводом Eurenco во Франции, заявила прокурор коммуны, где произошел инцидент, Анн-Сесиль Дюмонтей. По ее словам, которые приводит BFMTV, неизвестный летающий объект был замечен 12 ноября. Полицейские уже начали расследование.

В среду были зафиксированы новые случаи незаконных полетов беспилотников над производственной площадкой компании Eurenco, — сказала прокурор.

В префектуре департамента журналистам рассказали, что установить оператора дрона пока не удалось. Это уже подобный второй эпизод над заводом Eurenco за неделю. Первый БПЛА был замечен над предприятием 10 ноября.

Ранее неизвестный беспилотник осуществил несколько пролетов над колонной танков Leclerc на востоке Франции. Известно, что служба охраны подняла тревогу после обнаружения дрона. Было зафиксировано минимум два пролета над территорией с бронетехникой.

До этого