Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 20:57

Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон

Неопознанный дрон вновь был замечен над пороховым заводом Eurenco во Франции

Читайте нас в Дзен

Неопознанный беспилотник два раза пролетел над пороховым заводом Eurenco во Франции, заявила прокурор коммуны, где произошел инцидент, Анн-Сесиль Дюмонтей. По ее словам, которые приводит BFMTV, неизвестный летающий объект был замечен 12 ноября. Полицейские уже начали расследование.

В среду были зафиксированы новые случаи незаконных полетов беспилотников над производственной площадкой компании Eurenco, — сказала прокурор.

В префектуре департамента журналистам рассказали, что установить оператора дрона пока не удалось. Это уже подобный второй эпизод над заводом Eurenco за неделю. Первый БПЛА был замечен над предприятием 10 ноября.

Ранее неизвестный беспилотник осуществил несколько пролетов над колонной танков Leclerc на востоке Франции. Известно, что служба охраны подняла тревогу после обнаружения дрона. Было зафиксировано минимум два пролета над территорией с бронетехникой.

До этого

дроны
БПЛА
заводы
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за скандала с казахами
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
В Минобороны подтвердили крушение истребителя Су-30 в Карелии
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.