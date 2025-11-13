Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 21:09

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Росавиация: аэропорт Геленджика ввел ограничения на прием и отправку рейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту Геленджика введены ограничения на прием и отправку рейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке. Пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала, что перелеты осуществляются с 10 ноября раз в 10 дней.

До этого мобильный зал ожидания столкнулся с терминалом аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, в результате чего пострадали порядка 18 пассажиров. По данным источника, инцидент обернулся для людей травмами, их доставили в больницу для обследования.

9 ноября стало известно, что рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине на востоке Кубы. Данный полет оказался первым после почти пятилетнего перерыва. Прямое авиасообщение между Москвой и Ольгином было приостановлено после начала пандемии коронавируса.

