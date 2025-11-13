Аэропорт Геленджика приостановил работу

В аэропорту Геленджика введены ограничения на прием и отправку рейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

