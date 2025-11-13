Турецкий пожарный самолет пропал в небе над Хорватией Пожарный самолет Турции потерял связь с диспетчерами в Хорватии

Турецкий пожарный самолет потерял связь с диспетчерами в небе над Хорватией, на его борту находится один человек, сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Инцидент произошел 13 ноября при возвращении воздушного судна в аэропорт Риеки из-за неблагоприятных погодных условий. Поисково-спасательная операция уже начата хорватскими службами.

В сообщении сказано, что воздушное судно модели AT802 вместе с другим таким же самолетом направлялось из турецкого Чанаккале в Загреб для планового технического обслуживания. Из-за сложных метеоусловий экипаж был вынужден изменить маршрут и вернуться в аэропорт города Риека, однако на связь вышел только один из двух самолетов.

