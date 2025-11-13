Раскрыто одно из основных условий проведения саммита России и США ТАСС: саммит РФ и США возможен на базе достигнутых на Аляске договоренностей

Саммит России и США нужен, но ему должна предшествовать тщательная подготовка, заявил ТАСС источник в дипломатических кругах. Собеседник указал, что одним из основных условий его проведения является соблюдение Вашингтоном договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

Саммит определенно нужен, но ему должна предшествовать тщательная организационная и содержательная подготовка. Однако это реализуемо только в том случае, если США будут твердо стоять на договоренностях Анкориджа. Убеждены, что практическую проработку встречи президентов необходимо выстраивать именно в духе пониманий, достигнутых на Аляске, — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США имеют блестящие перспективы, но стороны пока теряют время и деньги. Он считает, что обеим сторонам необходимо улучшать и открывать новые возможности для экономического сотрудничества.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что переговоры между Россией и США в Будапеште еще могут состояться. Однако он не стал говорить о точных сроках.