Отношения России и США имеют блестящие перспективы, но стороны пока теряют время и деньги, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью CNN. По его мнению, следует улучшать и открывать новые возможности для экономического сотрудничества Вашингтона и Москвы.

Мы должны улучшить наши двусторонние отношения. <…> Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества, — заявил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях. Он признал, что «революционных новостей» нет, однако нельзя сказать о паузе в отношениях. Ушаков также отметил, что обсудить с Вашингтоном тему дипломатической собственности и недвижимости пока не удалось. По его словам, процесс продвигается медленнее, чем хотелось бы.

До этого Ушаков заявил, что главной темой диалога между Россией и США в настоящее время остается Анкоридж. Он отметил, что следование этой линии предполагает выход на мирное урегулирование кризиса на Украине. Ушаков также признался, что контакты сохраняются, но в ограниченном формате.