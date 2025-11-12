Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях Ушаков: Россия поддерживает контакт с США на различных уровнях

Контакты России с США поддерживаются на различных уровнях, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По словам дипломата, нельзя говорить о паузе в отношениях.

Я бы не сказал, что пауза, но таких революционных новостей пока нет. Но контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях, работают посольства в Вашингтоне и Москве, — высказался Ушаков.

Он добавил, что вопрос о дипломатической собственности и недвижимости с Вашингтоном пока не удалось обсудить. Помощник президента подчеркнул, что «все идет не так быстро, как хотелось бы».

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). Год спустя в Сиэтле закрыли генконсульство РФ и резиденцию его главы.

Ранее газета Financial Times заявила, что советник по вопросам национальной безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл попытался установить неофициальный канал связи с Россией через Ушакова. Однако переговоры с ним не увенчались успехом.