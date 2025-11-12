Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией

Советник по вопросам национальной безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл пытается установить неофициальный канал связи с Россией, утверждает газета Financial Times. Журналисты со ссылкой на три информированных источника указали, что Пауэлл звонил помощнику президента России по вопросам внешней политики Юрию Ушакову.

Издание утверждает, что советник ищет контакта к Москвой на фоне растущей обеспокоенности Лондона и его европейских союзников по поводу неустойчивой позиции администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Однако, по данным источников, телефонный разговор с Ушаковым был однократным и не увенчался успехом, а сам контакт «прошел не хорошо». Издание подчеркивает, что этот звонок являлся «независимой инициативой Лондона», не согласованной со странами G7, хотя и был, предположительно, поддержан некоторыми европейскими государствами.

Ранее Великобритания прекратила передачу разведывательной информации США о судах в Карибском море, подозреваемых в перевозке наркотиков. Решение Великобритании связано с нежеланием участвовать в американских военных операциях, которые оцениваются как незаконные.